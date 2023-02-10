Окупанти намагаються перекинути свої склади у безпечніші місця, - Андрющенко

Фото: колони окупанттів намагаються знайти безпечніші місця для своїх складів (facebook.com/mod.mil)

Сьогодні у Маруполі пожвавішав рух колон з технікою і живою силою окупантів, але у зворотному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Як повідомляє радник, військові колони окупантів сьогодні рухаються у протилежному напрямку - через місто до Лівобережжя та Новоазовська. "Група Маріупольського спротиву пов’язує це з облаштуванням нових складів зберігання в більш безпечному місці Маріуполя та району", - підкреслює Андрющенко.