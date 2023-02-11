В Маріуполі росіяни умисно ламають техніку, щоб не йти в бій

В Маріуполі Донецької області російські окупанти навмисно виводять з ладу техніку. Намагаються таким чином уникнути бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях", - пише пресслужба.

Як пише пресслужба, основною причиною несправності є навмисне виведення з ладу двигунів.