ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Маріуполі росіяни умисно ламають техніку, щоб не йти в бій

Новость на русском →
Субота 11 лютого 2023 18:43
В Маріуполі росіяни умисно ламають техніку, щоб не йти в бій Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі Донецької області російські окупанти навмисно виводять з ладу техніку. Намагаються таким чином уникнути бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях", - пише пресслужба.

Як пише пресслужба, основною причиною несправності є навмисне виведення з ладу двигунів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни облаштовують нові склади зберігання в більш безпечному місці міста.

Також серед росіян, як розповідав Андрющенко, часто виникають конфлікти, які закінчуються стріляниною й бійками. Усе через етнічні питання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Маріуполь Генштаб ВСУ
NEWS
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм