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В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой

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Суббота 11 февраля 2023 18:43
В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты намеренно выводят из строя технику. Пытаются таким образом избежать боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях", - пишет пресс-служба.

Как пишет пресс-служба, основной причиной неисправности является умышленный вывод из строя двигателей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне обустраивают новые склады хранения в более безопасном месте города.

Также среди россиян, как рассказывал Андрющенко, часто возникают конфликты, заканчивающиеся стрельбой и драками. Все из-за этнических вопросов.

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