У Маріуполі різко зменшився запас води, - мер міста

Обсяг води, яку використовують в окупованому Маріуполі значно зменшився. Окрім того, та вода, яка є в наявності, має погану якість.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Маріуполя Вадима Бойченко під час брифінгу в Українському медіа-центрі.
За його словами, окупанти не займаються відновленням критичної інфраструктури міста. Через це у Маріуполі є значні проблеми з водою.
Бойченко вважає, що відсутність води чи її низька якість можуть перерости в чергову кризу для жителів окупованого Маріуполя.
"Сьогодні воду беруть з резервного Старокримського водосховища. Обсяг цієї води дуже обмежений. Він розрахований на півмільйонне місто на 6 місяців. Сьогодні в місті менше людей живуть, але вони користуються водою вже майже рік, її обсяг зменшується, а якість - жахлива. І це є великою проблемою, бо скоро прийде літо", - сказав він.
Нагадаємо, що росіяни мають щонайменше п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.
Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.
Росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.
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