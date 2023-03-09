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У Маріуполі різко зменшився запас води, - мер міста

Фото: у Маріуполі різко зменшився запас води (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Обсяг води, яку використовують в окупованому Маріуполі значно зменшився. Окрім того, та вода, яка є в наявності, має погану якість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Маріуполя Вадима Бойченко під час брифінгу в Українському медіа-центрі.

За його словами, окупанти не займаються відновленням критичної інфраструктури міста. Через це у Маріуполі є значні проблеми з водою.

Бойченко вважає, що відсутність води чи її низька якість можуть перерости в чергову кризу для жителів окупованого Маріуполя.

"Сьогодні воду беруть з резервного Старокримського водосховища. Обсяг цієї води дуже обмежений. Він розрахований на півмільйонне місто на 6 місяців. Сьогодні в місті менше людей живуть, але вони користуються водою вже майже рік, її обсяг зменшується, а якість - жахлива. І це є великою проблемою, бо скоро прийде літо", - сказав він.

Нагадаємо, що росіяни мають щонайменше п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.

Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому ж числі й з метою власного збагачення.

Росіяни у 2022 році залізничними вагонами та сотнями фур вивезли із Запорізької області близько мільйона тонн зерна.

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