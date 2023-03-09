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В Мариуполе резко уменьшился запас воды, - мэр города

Фото: в Мариуполе резко уменьшился запас воды (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Объем воды, используемой в оккупированном Мариуполе, значительно уменьшился. Кроме того, та вода, которая есть в наличии, имеет плохое качество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мариуполя Вадима Бойченко на брифинге в Украинском медиа-центре.

По его словам, оккупанты не занимаются восстановлением критической инфраструктуры города. Поэтому в Мариуполе есть значительные проблемы с водой.

Бойченко считает, что отсутствие воды или ее низкое качество могут перерасти в очередной кризис для жителей оккупированного Мариуполя.

Сегодня воду берут из резервного Старокрымского водохранилища. Объем этой воды очень ограничен. Он рассчитан на полумиллионный город на 6 месяцев. Сегодня в городе меньше людей живут, но они пользуются водой уже почти год, ее объем уменьшается, а качество - ужасное. есть большая проблема, потому что скоро придет лето", - сказал он.

Напомним, что у россиян есть как минимум пять сценариев для перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации.

Россияне начали использовать местную инфраструктуру Запорожской области в собственных целях, в том числе и в целях собственного обогащения.

Россияне в 2022 году железнодорожными вагонами и сотнями фур вывезли из Запорожской области около миллиона тонн зерна.

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