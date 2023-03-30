В Маріуполі пролунав потужний вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду .

"Потужний вибух у Маріуполі в районі 17 та 23 мікрорайонів. Деталі з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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