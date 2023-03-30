В Маріуполі пролунав потужний вибух

У четвер, 30 березня, у Маріуполі пролунав потужний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.
"Потужний вибух у Маріуполі в районі 17 та 23 мікрорайонів. Деталі з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Ним виявився "начальник" міського управління поліції Михайло Москвін, який відповідає за роботу фільтраційних таборів в окупованому місті. Наразі він перебуває в лікарні в важкому стані.
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