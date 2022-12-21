В Маріуполі в обід пролунав потужний вибух: в міськраді розповіли подробиці

В Маріуполі в обід пролунав вибух, який було чутно в декількох районах міста. Після цього ж в бік Бердянська вилетіли декілька гвинтокрилів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За словами Андрющенка, вибух стався о 14:00 з епіцентром в районі вулиці Купріна.
"Одразу після вибуху над містом з’явились гвинтокрили, що рушали в бік Бердянська на великій висоті. Дехто з них випускали теплові пастки", - відзначив радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Андрющенка, окупанти продовжують збільшувати кількість військового контингенту біля Маріуполя.
Також нещодавно до міста привезли бетонні укріплення. Росіяни намагаються перетворити місто на тилову військову базу.
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