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В Мариуполе в обед раздался мощный взрыв: в горсовете рассказали подробности

Фото: в Мариуполе в обед прогремел мощный взрыв: в горсовете рассказали подробности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе в обед раздался взрыв, слышный в нескольких районах города. После этого же в сторону Бердянска вылетели несколько вертолётов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, взрыв произошел в 14:00 с эпицентром в районе улицы Куприна.

"Сразу после взрыва над городом появились вертолеты, двигавшиеся в сторону Бердянска на большой высоте. Некоторые из них выпускали тепловые ловушки", - отметил советник мэра Мариуполя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Андрющенко, оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя.

Также недавно в город привезли бетонные укрепления. Россияне пытаются превратить город в тыловую военную базу.

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Война в УкраинеМариупольБердянск