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В Маріуполі лунали вибухи. В мерії розповіли подробиці

Маріуполь, Середа 21 лютого 2024 14:18
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В Маріуполі лунали вибухи. В мерії розповіли подробиці Фото: у Маріуполі лунали вибухи 21 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи у середу, 21 лютого. Причиною, на жаль, стала не "бавовна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Вибухи. Деталі згодом", - написав він.

Пізніше радник мера зазначив, що причиною вибухів стала не "бавовна", але "ще не вечір".

"Підірвались окупаційні інженерники в районі Гавані (Приморській район). Залізницю знов хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Нещодавно повідомлялось, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

Нагадаємо, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

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