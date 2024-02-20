РФ стягнула під Маріуполь велику кількість нових підрозділів. В чому їх особливість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах", - розповів він.

За словами посадовця, основна їх відмінність - нові маркування, як на вантажівках, так і на малих броньованих автомобілях.

"Ромб - дві V, по суті, та перегорнута V у квадраті. Підрозділи мотопіхотного спрямування", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Крім того, Маріуполь та район стали своєрідним "хабом" для перекидання техніки та живої сили на фронт, як і Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Так, у листопаді 2023 року повідомлялося, що в районі Маріуполя спостерігається незвична активність окупантів. Ворог перекидав ближче до фронту фури з паливом, посилено готував штурмовиків.