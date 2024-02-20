ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ стягнула під Маріуполь велику кількість нових підрозділів. В чому їх особливість

Маріуполь, Вівторок 20 лютого 2024 10:55
UA EN RU
РФ стягнула під Маріуполь велику кількість нових підрозділів. В чому їх особливість Фото: РФ стягнула під Маріуполь велику кількість нових підрозділів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах", - розповів він.

За словами посадовця, основна їх відмінність - нові маркування, як на вантажівках, так і на малих броньованих автомобілях.

"Ромб - дві V, по суті, та перегорнута V у квадраті. Підрозділи мотопіхотного спрямування", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Крім того, Маріуполь та район стали своєрідним "хабом" для перекидання техніки та живої сили на фронт, як і Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Так, у листопаді 2023 року повідомлялося, що в районі Маріуполя спостерігається незвична активність окупантів. Ворог перекидав ближче до фронту фури з паливом, посилено готував штурмовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Два літаки, 1230 окупантів та 61 дрон. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Два літаки, 1230 окупантів та 61 дрон. Генштаб оновив втрати РФ за добу
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ