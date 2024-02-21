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В Мариуполе раздались взрывы. В мэрии рассказали подробности

Мариуполь, Среда 21 февраля 2024 14:18
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В Мариуполе раздались взрывы. В мэрии рассказали подробности Фото: в Мариуполе раздались взрывы 21 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполеи раздавались взрывы в среду, 21 февраля. Причиной, к сожалению, стал не "хлопки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Взрывы. Детали со временем", - написал он.

Позже советник мэра отметил, что причиной взрывов стал не "хлопок", но "еще не вечер".

"Подорвались оккупационные инженеры в районе Гавани (Приморский район). Железную дорогу снова хотели починить. Починили. Пакетирование в процессе", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

Напомним, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

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