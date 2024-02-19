У Маріуполі лунають вибухи: повідомляють про падіння літака

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи. При цьому повідомляється про падіння літака.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке", - повідомив він.

За словами Андрющенка, Маріуполь продовжує чути вибухи.

До цього російські загарбники повідомляли про роботу ППО. Крім того, вони заявили, що начебто "над морем в районі Маріполя збили повітряну ціль".

Вибухи у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Так, 13 лютого бів фіксований "приліт" по розташуванням окупантів у Маріуполі, причому детонацію, викликану "бавовною", чули навіть у Мангуші, за 20 км від міста.

Пізніше стало відомо, що було пошкоджено російський зенітний ракетний комплекс "Бук". "Приліт" припав між селом Українка та селищем Малинівка в Маріупольському районі. Після атаки детонація тривала близько півгодини. Також росіяни підняли у повітря літаки.

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