ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі лунають вибухи: повідомляють про падіння літака

Понеділок 19 лютого 2024 09:39
UA EN RU
У Маріуполі лунають вибухи: повідомляють про падіння літака Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи. При цьому повідомляється про падіння літака.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке", - повідомив він.

За словами Андрющенка, Маріуполь продовжує чути вибухи.

До цього російські загарбники повідомляли про роботу ППО. Крім того, вони заявили, що начебто "над морем в районі Маріполя збили повітряну ціль".

У Маріуполі лунають вибухи: повідомляють про падіння літака

Вибухи у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Так, 13 лютого бів фіксований "приліт" по розташуванням окупантів у Маріуполі, причому детонацію, викликану "бавовною", чули навіть у Мангуші, за 20 км від міста.

Пізніше стало відомо, що було пошкоджено російський зенітний ракетний комплекс "Бук". "Приліт" припав між селом Українка та селищем Малинівка в Маріупольському районі. Після атаки детонація тривала близько півгодини. Також росіяни підняли у повітря літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу
Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи