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В Маріуполі другу добу поспіль фіксують активне переміщення техніки окупантів

Маріуполь, Субота 06 квітня 2024 16:57
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В Маріуполі другу добу поспіль фіксують активне переміщення техніки окупантів Фото: окупанти активізували перекидання техніки через захоплений Маріуполь (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти активізували перекидання техніки через захоплений Маріуполь Донецької області. Така активність спостерігається вже другу добу поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

    За його словами, ворожа техніка рухається як в напрямку Запорізької області, так і в напрямку Новоазовська, вже з Запорізької області.

    В напрямок Запорізької області:

    • 5 тягачів з гусенічною технікою (танки або БМП) через бул. Шевченка в напрямку на виїзд з міста;
    • дві колони в складі - вантажівки супроводу з кулеметами, вантажівки з бетоними конструкціями на вигляд як вогнева точка, паливозправники.

    В напрямок Новоазовська з Запорізької області:

    • тентовані вантажівки (в колоні) маркування трикутник в трикутнику (спецназ ФСБ);
    • тентовані та броньовані вантажівки (загалом до 12 одиниць) без маркувань, номери на бортах різні, в кожній - жива сила.

    Ситуація у Маріуполі

    Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

    Два дні тому у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині зафіксували чергове переміщення техніки окупантів. Загарбники почали використовувати новий розпізнавальний знак.

    До цього РБК-Україна писало, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони також мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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