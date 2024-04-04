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В Маріуполі зафіксували нове переміщення незвичної колони окупантів з-під Бердянська

Маріуполь, Четвер 04 квітня 2024 08:35
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В Маріуполі зафіксували нове переміщення незвичної колони окупантів з-під Бердянська Фото: в Маріуполі зафіксували нове переміщення незвичної колони окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували черговий рух техніки окупантів. Загарбники почали використовувати новий розпізнавальний знак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо перееміщення двох “Ос” в складі військової колони включно з двома пустими тягячами. Також знов фіксуємо нову позначку. Використовується як додаткова, але помітна", - розповів він.

За його словами, напрям руху - з Бердянського напрямку на ММК Ілліча.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

До цього повідомлялось, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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