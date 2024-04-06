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В Мариуполе вторые сутки фиксируют активное перемещение техники оккупантов

Мариуполь, Суббота 06 апреля 2024 16:57
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В Мариуполе вторые сутки фиксируют активное перемещение техники оккупантов Фото: оккупанты активизировали переброску техники через захваченный Мариуполь (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты активизировали переброску техники через захваченный Мариуполь Донецкой области. Такая активность наблюдается уже вторые сутки подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, вражеская техника движется как в направлении Запорожской области, так и в направлении Новоазовска, уже из Запорожской области.

В направлении Запорожской области:

  • 5 тягачей с гусеничной техникой (танки или БМП) через бул. Шевченко по направлению на выезд из города;
  • две колонны в составе - грузовики сопровождения с пулеметами, грузовики с бетонными конструкуциями по внешнему виду как огненная точка, топливозаправщики.

В направлении Новоазовска из Запорожской области:

  • тентованные грузовики (в колонне) маркировка треугольника в треугольнике (спецназ ФСБ);
  • тентованные и бронированные грузовики (в общей сложности до 12 единиц) без маркировок, номера на бортах разные, в каждом - живая сила.

    Ситуация в Мариуполе

    Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

    Два дня назад во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали очередное перемещение техники оккупантов. Захватчики стали использовать новый опознавательный знак.

    До этого РБК-Украина писало, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

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