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В Маріуполі активізувалась ворожа авіація (відео)

Фото: в Маріуполі активізувалась ворожа авіація (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Маріуполі вдень 23 лютого активізувалась російська авіація. Її помітили в районі "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

"Декілька хвилин тому. Активізувалася ворожа авіація в окупованому Маріуполі. Напрямок - "Азовсталь". Щось йде не за планом", - розповів він.

Як повідомлялось, у Маріуполі вранці 23 лютого пролунала серія вибухів. Попередньо є попадання на території комбінату імені Ілліча.

Також про вибухи в місті повідомлялося вчора вдень та ввечері. Деякі з них пролунали в районі заводу ім. Ілліча.

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Маріуполь