У Маріуполі пролунали гучні вибухи

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні ввечері, 22 лютого, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

"Маріуполь. Чути вибухи в Кальміуському районі. Поки повідомляють про два вибухи о 22:51 та 22:53 у районі басейну Нептун та заводу ім. Ілліча", - йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

Раніше повідомлялося, що збройні сили України атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі (Донецька область) та знищили два склади палива.

Також нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "бавовною" окупанти включили сирени.

Перед цим у ніч на 22 лютого пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.

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