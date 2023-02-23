В Мариуполе активизировалась вражеская авиация (видео)

"Несколько минут назад. Активизировалась враждебная авиация в оккупированном Мариуполе. Направление - "Азовсталь". Что-то идет не по плану", - рассказал он.

Как сообщалось, в Мариуполе утром 23 февраля прогремела серия взрывов. Предварительно, есть попадания на территории комбината имени Ильича.

Также о взрывах в городе сообщалось вчера днем и вечером. Некоторые из них раздались в районе завода им. Ильича.