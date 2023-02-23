В Маріуполі активізувалась ворожа авіація (відео)

В окупованому Маріуполі вдень 23 лютого активізувалась російська авіація. Її помітили в районі "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

"Декілька хвилин тому. Активізувалася ворожа авіація в окупованому Маріуполі. Напрямок - "Азовсталь". Щось йде не за планом", - розповів він.

Як повідомлялось, у Маріуполі вранці 23 лютого пролунала серія вибухів. Попередньо є попадання на території комбінату імені Ілліча.

Також про вибухи в місті повідомлялося вчора вдень та ввечері. Деякі з них пролунали в районі заводу ім. Ілліча.