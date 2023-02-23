ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Маріуполі активізувалась ворожа авіація (відео)

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 23 лютого 2023 13:53
В Маріуполі активізувалась ворожа авіація (відео) Фото: в Маріуполі активізувалась ворожа авіація (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Маріуполі вдень 23 лютого активізувалась російська авіація. Її помітили в районі "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

"Декілька хвилин тому. Активізувалася ворожа авіація в окупованому Маріуполі. Напрямок - "Азовсталь". Щось йде не за планом", - розповів він.

Як повідомлялось, у Маріуполі вранці 23 лютого пролунала серія вибухів. Попередньо є попадання на території комбінату імені Ілліча.

Також про вибухи в місті повідомлялося вчора вдень та ввечері. Деякі з них пролунали в районі заводу ім. Ілліча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто