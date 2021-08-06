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Под Мариуполем на блокпосту задержали подозреваемого в причастности к "ЛДНР"

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Донбасс, Пятница 06 августа 2021 15:15
Под Мариуполем на блокпосту задержали подозреваемого в причастности к "ЛДНР" Фото: под Мариуполем задержали подозреваемого в причастности к "ЛДНР" (police.dn.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Нацгвардии задержали на одном из блокпостов под Мариуполем 67-летнего мужчину, который подозревается причастности к незаконным вооруженным формированиям "ЛНР" и "ДНР". Боевик направлялся рейсовым автобусом в Светлодарск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что 67-летний уроженец Енакиево ехал рейсовым автобусом в Светлодарск. На одном из блокпостов в районе Мариуполя его задержали сотрудники Нацгвардии.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Мариупольского отделения полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание военных форм не предусмотренных законами Украины или участие в их деятельности).

Напомним, 5 августа в Донецкой области полицейские сообщили о подозрении так называемому судье "ДНР".

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