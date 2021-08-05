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В Донецкой области полицейские сообщили о подозрении так называемому судье "ДНР"

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Донецкая область, Четверг 05 августа 2021 05:03
В Донецкой области полицейские сообщили о подозрении так называемому судье "ДНР" Фото: Национальная полиция Украины (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области полицейские сообщили о подозрении так называемому судье "ДНР". Полицейские собрали неопровержимые доказательства незаконного осуждения им гражданки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Следствием установлено, что в 2017 году 64-летний мужчина, незаконно будучи "судьей" в незаконно созданном судебном органе, признал гражданскую жительницу виновной в ряде преступлений. В частности, хранении, перевозке, передаче и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта и вынес "наказание" в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Во время незаконного следствия женщину силой заставили признаться в преступлениях. Она два года находилась в СИЗО, после чего была отправлена в исправительную колонию.

В конце 2017 г. женщина, в связи с обменом пленными, была освобождена и возвращена в Украину, где смогла дать показания.

Сообщается, что "судье" заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет.

Напомним, что суд в Чехии ужесточил приговор белорусскому боевику "ДНР". Ему дали 21 год тюрьмы.

Также недавно задержали бывшего "депутата" оккупантов на Донбассе, который создал "конституцию ЛНР".

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