Під Маріуполем на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до "ЛДНР"
Співробітники Нацгвардії затримали на одному з блок-постів під Маріуполем 67-річного чоловіка, який підозрюється причетності до незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР". Бойовик прямував рейсовим автобусом до Світлодарська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.
Зазначається, що 67-річний уродженець Єнакієвого їхав рейсовим автобусом до Світлодарська. На одному з блок-постів в районі Маріуполя його затримали співробітники Нацгвардії.
На місце була викликана слідчо-оперативна група Маріупольського відділення поліції.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 260 КК України (створення військових форм не передбачених законами України або участь у їх діяльності).
Нагадаємо, 5 серпня в Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому судді "ДНР".