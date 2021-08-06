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Під Маріуполем на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до "ЛДНР"

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Донбас, П'ятниця 06 серпня 2021 15:15
Під Маріуполем на блокпосту затримали підозрюваного в причетності до "ЛДНР" Фото: під Маріуполем затримали підозрюваного в причетності до "ЛДНР" (police.dn.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Нацгвардії затримали на одному з блок-постів під Маріуполем 67-річного чоловіка, який підозрюється причетності до незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР". Бойовик прямував рейсовим автобусом до Світлодарська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Зазначається, що 67-річний уродженець Єнакієвого їхав рейсовим автобусом до Світлодарська. На одному з блок-постів в районі Маріуполя його затримали співробітники Нацгвардії.

На місце була викликана слідчо-оперативна група Маріупольського відділення поліції.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 260 КК України (створення військових форм не передбачених законами України або участь у їх діяльності).

Нагадаємо, 5 серпня в Донецькій області поліцейські повідомили про підозру так званому судді "ДНР".

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