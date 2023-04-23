Над Маріуполем активізувалася російська авіація (відео)

Над морем у Маріуполі зранку 23 квітня активізувалася авіація російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів", - написав він.
Андрющенко зазначив, що авіація летить переважно над морем через Новоазовський район у напрямку Волновахи та Вугледару.
Нагадаємо, росіяни перекидають радянські танки через Маріуполь у сторону Мангушу і в напрямку Бердянську.
Окрім того, окупанти перекрили вихід до моря в Маріуполі та стягнули туди купу техніки та особового складу, щоб знімати "кіно".
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