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Зібрали купу солдатів і техніки. В Маріуполі окупанти надумали зняти "кіно"

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Маріуполь, П'ятниця 21 квітня 2023 12:05
Зібрали купу солдатів і техніки. В Маріуполі окупанти надумали зняти "кіно" Фото: в Маріуполі окупанти надумали зняти "кіно" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Маріуполі окупанти перекрили вихід до моря та сягнули туди купу техніки та особового складу. Росіяни планують зняти "кіно".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Лівобережжя. Прямо зараз окупанти перекрили вихід до моря та прохід по Морському бульвару від кафе "Івушка". Купа солдатів та техніки", - написав Андрющенко.

За його словами, "зйомки" у росіян заплановані сьогодні до 19:00.

"Лівобережжя. Сьогодні ваш час ПТСР. Стрілянина. Вибухи. Все, як люблять окупанти. От би кара небесна завітала. Ото б було кіно. Бо вся техніка (включаючи танки) справжня, не бутафорна", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Маріуполі окупанти фарбують будинки без квартир для "нормального виду".

Також повідомлялося, що росіяни перекидають танки через Маріуполь у напрямку Бердянська.

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