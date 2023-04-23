Над Мариуполем активизировалась российская авиация (видео)

"Снова фиксируем усиление работы вражеской авиации, в частности вертолетов", - написал он.

Андрющенко отметил, что авиация летит преимущественно над морем через Новоазовский район в направлении Волновахи и Угледара.

Напомним, россияне перекидывают советские танки через Мариуполь в сторону Мангуша и в направлении Бердянска.

Кроме того, оккупанты перекрыли выход к морю в Мариуполе и стянули туда большое количество техники и личного состава, чтобы снимать "кино".

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