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Над Мариуполем активизировалась российская авиация (видео)

Фото: над Мариуполем активизировалась российская авиация (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Над морем в Мариуполе с утра 23 апреля активизировалась авиация российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Снова фиксируем усиление работы вражеской авиации, в частности вертолетов", - написал он.

Андрющенко отметил, что авиация летит преимущественно над морем через Новоазовский район в направлении Волновахи и Угледара.

Напомним, россияне перекидывают советские танки через Мариуполь в сторону Мангуша и в направлении Бердянска.

Кроме того, оккупанты перекрыли выход к морю в Мариуполе и стянули туда большое количество техники и личного состава, чтобы снимать "кино".

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МариупольВойна России против Украины