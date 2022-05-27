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В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел, - советник мэра

Фото: В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе во время разбора завалов оккупантами на территории бывшего завода "Октябрь" нашли около 70 тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, людей заперло обломками здания после обстрела.

"Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел", - сообщил советник мэра Мариуполя.

Напомним, в оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик.

По данным Андрющенко, в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.

Ранее в Мариуполе под завалами многоэтажки обнаружили 200 тел.

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