"Город призрак". В Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек, - советник мэра

За три месяца войны в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи людей. Таким образом, Мариуполь стал городом призраком.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, цифра в 22 тысячи человек основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с официальными лицами, находящимися в городе. По мнению Андрющенко, реальная цифра может быть гораздо выше.

Он заявил, что процесс перезахоронения мертвых осложняется тем, что российские официальные лица настаивают на том, чтобы возвращенные тела были доставлены в морг. При этом россияне требуют от родственников или других лиц, которые хотят забрать тело на перезахоронение записать видео и заявить, что покойный был убит украинскими военными.

По словам Андрющенко, Мариуполь отброшен в средневековье.

"В городе абсолютно темно. Единственный свет - от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня", - заявил он.

Советник мэра сказал, что город охвачен гуманитарной катастрофой и имеет очень мало контактов с внешним миром. При этом мобильная связь только начинает восстанавливаться.

По его словам, жители не могут свободно передвигаться: для любого перемещения по городу требуются специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет им полностью покинуть город.