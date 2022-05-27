RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі під завалами заводу "Жовтень" виявили 70 тіл, - радник мера

Фото: у Маріуполі під завалами заводу" Жовтень " виявили 70 тіл (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі під час розбору завалів окупантами на території колишнього заводу "Жовтень" знайшли близько 70 тіл загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, людей замкнуло уламками будівлі після обстрілу.

"Тіла загиблих були упаковані в пластикові мішки і вивезені для поховання в братську могилу в с.Старий Крим. Ідентифікація не проводилася, але місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з урахуванням стану тіл", - повідомив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі на території школи підірвався 12-річний хлопчик.

За даними Андрющенко, у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей.

Раніше в Маріуполі під завалами багатоповерхівки виявили 200 тел.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України