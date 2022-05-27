На территории школы в Мариуполе подорвался ребенок

В оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик. В результате инцидента он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе на ул. Днестровской в результате детонации неразорвавшегося российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик", - отметил он.

Он призвал мариупольцев постоянно напоминать детям не трогать незнакомые предметы, особенно похожие на снаряды, ракеты и другое оружие.