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На территории школы в Мариуполе подорвался ребенок

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Мариуполь, Пятница 27 мая 2022 10:58
На территории школы в Мариуполе подорвался ребенок Фото: в Мариуполе на территории школы подорвался ребенок (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик. В результате инцидента он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе на ул. Днестровской в результате детонации неразорвавшегося российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик", - отметил он.

Он призвал мариупольцев постоянно напоминать детям не трогать незнакомые предметы, особенно похожие на снаряды, ракеты и другое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе отменили летние каникулы. Они хотят до осени полностью русифицировать образовательный процесс.

Кроме того, российские оккупанты разместили несколько больших экранов в городе, с которых пропаганда говорит об "улучшении жизни".

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