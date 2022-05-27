В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел, - советник мэра

Фото: В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел (Getty Images)

В Мариуполе во время разбора завалов оккупантами на территории бывшего завода "Октябрь" нашли около 70 тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.