В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел, - советник мэра
В Мариуполе во время разбора завалов оккупантами на территории бывшего завода "Октябрь" нашли около 70 тел погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, людей заперло обломками здания после обстрела.
"Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел", - сообщил советник мэра Мариуполя.
Напомним, в оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик.
По данным Андрющенко, в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.
Ранее в Мариуполе под завалами многоэтажки обнаружили 200 тел.
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