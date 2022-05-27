ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел, - советник мэра

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 27 мая 2022 11:19
В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел, - советник мэра Фото: В Мариуполе под завалами завода "Октябрь" выявили 70 тел (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе во время разбора завалов оккупантами на территории бывшего завода "Октябрь" нашли около 70 тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, людей заперло обломками здания после обстрела.

"Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братскую могилу в с. Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел", - сообщил советник мэра Мариуполя.

Напомним, в оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик.

По данным Андрющенко, в Мариуполе погибли по меньшей мере 22 тысячи человек.

Ранее в Мариуполе под завалами многоэтажки обнаружили 200 тел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену
Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада