У Маріуполі під завалами заводу "Жовтень" виявили 70 тіл, - радник мера

Фото: у Маріуполі під завалами заводу" Жовтень " виявили 70 тіл (Getty Images)

У Маріуполі під час розбору завалів окупантами на території колишнього заводу "Жовтень" знайшли близько 70 тіл загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.