У Маріуполі під завалами заводу "Жовтень" виявили 70 тіл, - радник мера
У Маріуполі під час розбору завалів окупантами на території колишнього заводу "Жовтень" знайшли близько 70 тіл загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
За його словами, людей замкнуло уламками будівлі після обстрілу.
"Тіла загиблих були упаковані в пластикові мішки і вивезені для поховання в братську могилу в с.Старий Крим. Ідентифікація не проводилася, але місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з урахуванням стану тіл", - повідомив радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі на території школи підірвався 12-річний хлопчик.
За даними Андрющенко, у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей.
Раніше в Маріуполі під завалами багатоповерхівки виявили 200 тел.
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