В Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, - горсовет

В Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, примерно 90% не подлежит ремонту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram .

Отмечается, что на восстановление того уровня, который был, необходимы сотни миллионов инвестиций. Это может занять до трех лет работы.

По данным горсовета, российские войска уничтожили почти весь транспорт, который закупили за последние 5 лет. 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% полностью уничтожены и не подлежат возобновлению.

Сообщается, что транспорт, который не полностью разрушен, оккупанты пытаются отремонтировать и отправить в Донецк.

Кроме того, разрушено более 50 км троллейбусной и трамвайной контактной сети, что составляет 95%. На восстановление потребуется 2-3 года активной работы и миллионные инвестиции.