Оккупанты хотят сделать из Мариуполя полигон для военных нужд, - мэрия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"За использование железной дороги это значительно сократит логистику для оккупантов к линии фронта. Также оккупационная администрация города и порта получили задачу в первую декаду июля обеспечить полноценное восстановление порта. Общая логистика из Мариуполя металлолом, зерно и уголь. В Мариуполе топливо, военная техника и БК в первую очередь. Для обеспечения режима охраны кафиры заселили всю первую линию частных домов в районе примыкающего к порту пляжа Песчаный исключительно военными", - рассказал он.

По словам Андрющенко, восстановления построек в городе не будет.

"Дома у рынка для рабочих военно-транспортной базы, общежитие в районе АС-2 для бездомных. Всего на 5 тысяч мест. По всем остальным ответ, что к зиме "дорога в Россию открыта", - добавляет он.