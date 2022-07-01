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У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, - міськрада

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Маріуполь, П'ятниця 01 липня 2022 21:07
У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, - міськрада Фото: у Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту (t.me/mariupolrada)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, приблизно 90% не підлягає ремонту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду у Telegram.

Зазначається, что на відновлення того рівня, що був, необхідні сотні мільйонів інвестицій. Це може зайняти до трьох років роботи.

За даними міськради, російські війська знищили майже весь транспорт, який закупили за останні 5 років. 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню.

Повідомляється, що транспорт, що не зруйнований вщент, окупанти намагаються відремонтувати та відправити у Донецьк.

Крім того, зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі, що становить 95%. На відновлення потрібно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти будують військово-будівельний комплекс.

Окрім того, у порту Маріуполя хочуть розмістити основне сховище палива для військових потреб.

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