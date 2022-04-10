В Мариуполе украинский пограничник ценой жизни спас радиостанцию от врага

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг в Офисе президента .

"По предварительной информации, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи раненым и окруженным врагами, подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику", – заявил Арестович.

По его словам, последним сообщением от украинского офицера стали слова "Слава Украине". "Низкий поклон, слава и честь нашим пограничникам", – добавил советник Ермака.

Ранее президент Зеленский назвал Мариуполь "сердцем войны". Укрепление позиций там, по его мнению, улучшит положение и на фронте, и на переговорах.