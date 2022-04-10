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В Мариуполе украинский пограничник ценой жизни спас радиостанцию от врага

Новина українською →
Донецкая область, Воскресенье 10 апреля 2022 13:22
В Мариуполе украинский пограничник ценой жизни спас радиостанцию от врага Фото: Алексей Арестович (volynnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал об очередном подвиге защитника Украины в Мариуполе. Офицер Государственной пограничной службы погиб смертью храбрых.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в Офисе президента.

"По предварительной информации, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи раненым и окруженным врагами, подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику", – заявил Арестович.

По его словам, последним сообщением от украинского офицера стали слова "Слава Украине". "Низкий поклон, слава и честь нашим пограничникам", – добавил советник Ермака.

Ранее президент Зеленский назвал Мариуполь "сердцем войны". Укрепление позиций там, по его мнению, улучшит положение и на фронте, и на переговорах.

Напомним, что Красный Крест фактически неделя не может попасть в Мариуполь с гуманитарной миссией.

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