В Мариуполе украинский пограничник ценой жизни спас радиостанцию от врага
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал об очередном подвиге защитника Украины в Мариуполе. Офицер Государственной пограничной службы погиб смертью храбрых.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в Офисе президента.
"По предварительной информации, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи раненым и окруженным врагами, подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику", – заявил Арестович.
По его словам, последним сообщением от украинского офицера стали слова "Слава Украине". "Низкий поклон, слава и честь нашим пограничникам", – добавил советник Ермака.
Ранее президент Зеленский назвал Мариуполь "сердцем войны". Укрепление позиций там, по его мнению, улучшит положение и на фронте, и на переговорах.
Напомним, что Красный Крест фактически неделя не может попасть в Мариуполь с гуманитарной миссией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.