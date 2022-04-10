У Маріуполі український прикордонник ціною життя врятував радіостанцію від ворога

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг в Офісі президента .

"За попередньою інформацією, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, отримавши поранення. перебуваючи в оточенні ворогів, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу", – заявив Арестович.

За його словами, останнім повідомлення від українського офіцера стали слова "Слава Україні". "Низький уклін, слава та честь нашим прикордонникам", – додав радник Єрмака.

Раніше президент Зеленський назвав Маріуполь "серцем війни". Зміцнення позицій там, на його думку, покращить становище і на фронті, і на перемовинах.