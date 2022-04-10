У Маріуполі український прикордонник ціною життя врятував радіостанцію від ворога
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про черговий подвиг захисника України в Маріуполі. Офіцер Державної прикордонної служби загинув смертю хоробрих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг в Офісі президента.
"За попередньою інформацією, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, отримавши поранення. перебуваючи в оточенні ворогів, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу", – заявив Арестович.
За його словами, останнім повідомлення від українського офіцера стали слова "Слава Україні". "Низький уклін, слава та честь нашим прикордонникам", – додав радник Єрмака.
Раніше президент Зеленський назвав Маріуполь "серцем війни". Зміцнення позицій там, на його думку, покращить становище і на фронті, і на перемовинах.
Нагадаємо, що Червоний Хрест фактично тиждень не може потрапити в Маріуполь із гуманітарною місією.
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