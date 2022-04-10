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В Красном Кресте заявили, что не могут добраться до Мариуполя почти неделю

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Мариуполь, Воскресенье 10 апреля 2022 11:52
В Красном Кресте заявили, что не могут добраться до Мариуполя почти неделю Фото: В Красном Кресте заявили, что не могут добраться до Мариуполя почти неделю (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Международный Комитет Красный Крест не может пять дней добраться до Мариуполя. Во время последней попытки конвой Красного Креста проехал в 20 км от осажденного города, но был вынужден вернутся.

Об этом заявил представитель МККК Паскаль Хундт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Наша команда пять дней пыталась добраться до Мариуполя, и это трудное путешествие, потому что вам нужно пересечь линию фронта, пройти через много-много контрольных пунктов, иногда люди на контрольных пунктах, солдаты, не знают о вашей поездке", - заявил он.

Представитель МККК сообщил, что труднее всего, чтобы приказ о допуске комитета дошел до контрольно-пропускных пунктов оккупантов.

"Поэтому мы отправились туда с автобусами, мы двигались, мы пытались, мы пытались снова и снова, но, к сожалению, ситуация вокруг Мариуполя была слишком опасной, условия безопасности не были хорошими", - добавил Хундт.

ОН рассказал, что во время недавней поездки МККК удалось проехать 20 км от Мариуполя, а затем пришлось повернуть назад, собирая людей, которые убегали с дороги.

"Это был долгий путь, трудный путь, к нашей колонне присоединялись частные машины, и, наконец, 1000 человек добрались до Запорожья", - добавил представитель МККК.

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