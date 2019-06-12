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У Маріуполі прокурор збив жінку на пішохідному переході

Новини » Надзвичайні події    12.06.2019 - 14:25
У Маріуполі прокурор збив жінку на пішохідному переході
Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

Травмовану жінку госпіталізували

У Маріуполі 11 червня 2019 року заступник керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку на пішохідному переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Внаслідок ДТП жінку було госпіталізовано.

 Фото: місце події

"Автомобіль  Mitsubishi Outlander XL під керуванням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, що перетинала проїзну частину по пішохідному переходу.  Внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

Вказано, що наразі слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Краматорську, з'ясовують  обставини аварії.

"Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України). З метою встановлення всіх обставин аварії проводять невідкладні слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в місті Конотоп (Сумська область) увечері 7 червня начальник поліції збив на пішохідному переході 10-річну дитину.

Як писало РБК-Україна, увечері 7 червня у Херсоні працівник Національної поліції України на особистому автомобілі скоїв наїзд на двох пішоходів.

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