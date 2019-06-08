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В Херсоне полицейский сбил пешеходов

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 15:09
В Херсоне полицейский сбил пешеходов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей

Вечером в пятницу, 7 июня, в Херсоне работник Национальной полиции Украины на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сам правоохранитель сообщил, что находясь вне службы, на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов в Днепровском районе города, которые в темное время суток переходили проезжую часть.

"Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства) УК Украины. Было начато проведение служебного расследования, а полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении. Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании данного происшествия", - заявили в Нацполіції.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конотопе машина начальника полиции сбила ребенка на переходе. Начальника Конотопского отделения полиции отстранено от выполнения служебных обязанностей'язків.

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