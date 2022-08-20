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В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко, - мэрия

Фото: в Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Мариуполе пытались убить гауляйтера Константина Иващенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но, это только начало", - написал он.

Ранее Андрющенко писал, что так называемый "мэр" Мариуполя на встречах с мариупольцами заявлял, что город якобы собираются присоединить к Ростовской области РФ.

Напомним, в Мариуполе началась открытая мобилизация в так называемые вооруженные силы "ДНР". Горожанам присылают СМС и предлагают зарплату в рублях.

Кроме того, оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом.

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Мариуполь