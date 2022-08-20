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В Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка, - мерія

Фото: в Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Маріуполі намагалися вбити гауляйтера Костянтина Іващенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера Іващенка. На жаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок", - написав він.

Раніше Андрющенко писав, що так званий "мер" Маріуполя на зустрічах з маріупольцями заявляв, що місто нібито збираються приєднати до Ростовської області РФ.

Нагадаємо, у Маріуполі почалася відкрита мобілізація в так звані збройні сили "ДНР". Містянам надсилають СМС і пропонують зарплату в рублях.

Окрім того, окупанти в Маріуполі намагаються розібрати металургійний комбінат імені Ілліча на металобрухт.

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Маріуполь