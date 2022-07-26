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Угроза дизентерии. В Мариуполе оккупанты предлагают людям воду из реки как питьевую

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 26 июля 2022 10:15
Угроза дизентерии. В Мариуполе оккупанты предлагают людям воду из реки как питьевую Фото: в Мариуполе оккупанты предлагают людям грязную воду (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Мариуполе оккупанты набирают воду из открытых водоемов и позиционируют ее как питьевую и очищенную. Таким образом они создают угрозу возникновения инфекционных болезней, в частности дизентерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

По словам чиновника, результаты исследования показали, что жидкость имеет в своем составе калиформы.

"Простым языком воду набирают в открытых водоемах (река, озеро), вода смешана с фекальным веществом. Такая вода является угрозой и предпосылкой возникновения инфекционных болезней, в частности дизентерии", - отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что эту воду пить нельзя. Оккупанты набирают ее в реке Кальчик, как и ранее информировалось источниками, а теперь подтверждено исследованием.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне решили "улучшить жизнь" людям поднятием цен. Захватчики сделали это на фоне того, что в городе почти нет работы.

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