Загроза дизентерії. У Маріуполі окупанти пропонують людям воду з річки як питну

У Маріуполі окупанти набирають воду з відкритих водойм і позиціонують її як питну та очищену. Таким чином вони створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

За словами посадовця, результати дослідження показали, що рідина має у своєму складі каліформи. "Простою мовою воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальній речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії", - зазначив Андрющенко. Він наголосив, що цю воду пити не можна. Окупанти набирають її у річці Кальчик, як і раніше інформувалося джерелами, а тепер підтверджено дослідженням.