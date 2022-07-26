Загроза дизентерії. У Маріуполі окупанти пропонують людям воду з річки як питну
У Маріуполі окупанти набирають воду з відкритих водойм і позиціонують її як питну та очищену. Таким чином вони створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.
За словами посадовця, результати дослідження показали, що рідина має у своєму складі каліформи.
"Простою мовою воду набирають у відкритих водоймах (річка, озеро), вода змішана з фекальній речовиною. Така вода є загрозою та передумовою виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії", - зазначив Андрющенко.
Він наголосив, що цю воду пити не можна. Окупанти набирають її у річці Кальчик, як і раніше інформувалося джерелами, а тепер підтверджено дослідженням.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вирішили "покращити життя" людям підняттям цін. Загарбники зробили це на тлі того, що у місті майже немає роботи.