Пляжный сезон в Киеве пока не начнут: в КГГА назвали причину

Местные власти Киева пока не планируют начинать пляжный сезон в столице из-за угрозы обнаружения взрывоопасных предметов в водоемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что специалисты проверили уже два киевских пляжа: "Центральный" и "Венеция". Там они не обнаружили взрывоопасных предметов. При этом проверки продолжаются.

"Однако водолазы также извлекают со дна другие габаритные предметы и ветви", - добавляют в КГГА.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас киевлянам в условиях военного положения не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха.