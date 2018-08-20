В Мариуполе неизвестные избили посетителей концерта, есть пострадавшие

В результате нападения в Мариуполе пострадали не менее 10 человек

В Мариуполе неизвестные сорвали концерт в арт-центре "ТЮ" и избили его посетителей, пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

Сообщается, что около 30 неизвестных напали на посетителей концерта местной панк-группы oDemontaGo в арт-центре "ТЮ". По словам свидетелей, злоумышленники в масках применяли перцовые баллончики, а также разбили музыкальные инструменты. Кроме того, пострадали не менее 10 человек.

УВАГА! На платформу ТЮ скоєно напад, є постраждалі! ! - Ми впевнені, що цей випадок пов'язано з низкою нападів на... Опубліковано Платформа ТЮ Неділя, 19 серпня 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе задержали двух мужчин за нападение на участника Марша равенства. В частности, в день проведения марша 18 августа они в центре города ударили прохожего, который принимал участие в мероприятии. Задержанных доставили в Приморский отдел полиции.

До этого сообщалось, что в Киеве будут судить банду, которая похитила у киевлян 14 млн гривен. В суд направлен обвинительный акт в отношении пятерых человек, которые в составе вооруженной банды в течение 2017 года совершили три разбойных нападения на киевлян и обокрали их на 14 млн гривен. При задержании у них изымали огнестрельное оружие и боеприпасы, большое количество номерных знаков, перчатки, балаклавы и биту.