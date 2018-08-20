У Маріуполі невідомі побили відвідувачів концерту, є постраждалі

В результаті нападу у Маріуполі постраждали щонайменше 10 осіб

У Маріуполі невідомі зірвали концерт в арт-центрі "ТЮ" і побили його відвідувачів, постраждали не менше 10 осіб. Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".

Повідомляється, що близько 30 невідомих напали на відвідувачів концерту місцевого панк-групи oDemontaGo в арт-центрі "ТЮ". За словами свідків, зловмисники в масках застосовували перцеві балончики, а також розбили музичні інструменти. Крім того, постраждали не менше 10 осіб.

УВАГА! На платформу ТЮ скоєно напад, є постраждалі! ! - Ми впевнені, що цей випадок пов'язано з низкою нападів на... Опубліковано Платформа ТЮ Неділя, 19 серпня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі затримали двох чоловіків за напад на учасника Маршу рівності. Зокрема, у день проведення маршу 18 серпня вони в центрі міста вдарили перехожого, який брав участь у заході. Затриманих доставили до Приморського відділу поліції.

До цього повідомлялося, що в Києві судитимуть банду, яка викрала у киян 14 млн гривень. До суду направлено обвинувальний акт стосовно п'ятьох осіб, які у складі озброєної банди протягом 2017 року скоїли три розбійні напади на киян та обікрали їх на 14 млн гривень. При затриманні у них вилучали вогнепальну зброю і боєприпаси, велику кількість номерних знаків, рукавички, балаклави і биту.