В Киеве будут судить банду, которая похитила у киевлян 14 млн гривен

Вооруженная банда совершила 3 разбойных нападения на киевлян

Прокуратура города Киева завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению пятерых человек, которые в составе вооруженной банды в течение 2017 года совершили три разбойных нападения на киевлян и обокрали их на 14 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Как отмечают в прокуратуре, 11 июля 2017 года эта банда на перекрестке улиц Набережно-Корчуватская и проспекта Науки в Киеве совершила вооруженное нападение на киевлянина, в результате которого завладела его денежными средствами в сумме свыше 8 млн гривен.

Также 13 октября 2017 года на улице Дмитрия Луценко подозреваемые с оружием напали на предпринимателя, который хотел обменять валюту, и вырвали у него сумку с 15 тыс. долларов.

В пресс-службе добавляют, что 14 ноября 2017 года у входа в автосалон по улице Степана Бандеры злоумышленники подстерегли мужчину и женщину, которые собирались купить автомобиль, и отобрали у них сумку с 3,5 млн гривен.

Фото: изъятое оружие и деньги

"Непосредственно после совершения последнего преступления, 14 ноября 2017 года, злоумышленников удалось задержать "по горячим следам" на территории Деснянского района столицы", - говорится в сообщении.

Полицейские у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, большое количество государственных номерных знаков, орудия для разбиения стекла, перчатки, балаклавы, биту, большое количество мобильных телефонов и сим-карт.

"По результатам досудебного расследования обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по сути. По ходатайству столичной прокуратуры 13 августа 2018 обвиняемым продлен срок содержания под стражей еще на 60 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве задержали трех грабителей, которые отобрали у киевлянина рюкзак с валютой на сумму свыше 840 тыс. гривен.

Также 19 июля неизвестные в масках ограбили сотрудника одного из банков. У мужчины отобрали сумку с деньгами на сумму 2 млн гривен.