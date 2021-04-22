В Мариуполе мужчина с топором разнес супермаркет. Все из-за маски  

В Мариуполе Донецкой области мужчина с топором разнес супермаркет. Это произошло после того, как его жене сделали замечание из-за отсутствия защитной маски.

"Полицейские установили нарушителя - им оказался 35-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина совершил нарушение из-за конфликта между своей женой и персоналом учреждения. Работник сделал женщине замечание на то, что она находится в публичном месте без защитной маски во время карантина", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня в супермаркет в Приморском районе Мариуполя забежал мужчина и топором начал крушить имущество.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в ТРЦ. Как оказалось, мужчина дважды выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствии защитной маски.

До этого, в одном из киевских "Сильпо" мужчина избил другого посетителя магазина за то, что тот сделал замечание его жене касательно защитной маски.