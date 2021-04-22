У Маріуполі чоловік з сокирою розніс супермаркет. Все через маску  

У Маріуполі Донецької області чоловік з сокирою розніс супермаркет. Це сталося після того, як його дружині зробили зауваження через відсутність захисної маски.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Повідомляється, що сьогодні в супермаркет в Приморському районі Маріуполя забіг чоловік і сокирою почав трощити майно.
"Поліцейські встановили порушника - ним виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік скоїв порушення через конфлікт між своєю дружиною і персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину", - йдеться в повідомленні.
Даний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Зазначимо, згідно з опублікованими в соціальних мережах відео, інцидент стався в супермаркеті АТБ.
Увага! На відео нецензурна лексика
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сталася стрілянина в ТРЦ. Як виявилося, чоловік двічі вистрілив в охоронця магазину після зауваження про відсутність захисної маски.
До цього, в одному з київських " Сільпо" чоловік побив іншого відвідувача магазину за те, що той зробив зауваження його дружині щодо захисної маски.