В Мариуполе на металлургическом комбинате произошел обвал плиты, есть погибший

Иллюстративное фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Инцидент случился во время работ на высоте 18 метров

В Мариуполе (Донецкая область) на металлургическом комбинате имени Ильича произошел обвал железобетонной плиты, в результате чего погиб один рабочий, другой получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что спасатели получили информацию о несчастном случае в 17:30 19 января 2019, после чего подразделение ГСЧС отправилось на место происшествия.

"На месте происшествия спасатели установили, что сотрудники подрядной организации проводили ремонтные работы на производственной площадке на высоте 18 метров. Во время проведения работ произошло обрушение железобетонной плиты подкрановой галереи", - сообщили в ГСЧС.

В результате инцидента один рабочий погиб, другой был госпитализирован и доставлен в травматологическое отделение городской больницы Мариуполя.

На месте инцидента было задействовано 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в оккупированной Макеевке обрушилась крыша рынка. Сообщается, что обрушился целый торговый ряд, очевидцы происшествия сообщают о пострадавших.